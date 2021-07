Evandro/Bruno Schmidt vence dupla polonesa e se classifica em 1º no vôlei de praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Evandro e Bruno Schmidt venceram os poloneses Michal Bryl e Grzegorz Fijalek por 2 sets a 1 (parciais de 19/21, 21/14 e 17/15). Com a vitória, a equipe brasileira se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar do Grupo E do torneio masculino de vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio.

O primeiro set foi disputado, mas os brasileiros cometeram dois erros no final, dando vitória à dupla polonesa em 22 minutos.

No set seguinte, Evandro/Bruno Schmidt impuseram seu melhor jogo, conquistando uma vantagem confortável de 15 a 6. Evandro se destacava tanto no ataque como no bloqueio. E com uma largadinha dele, o Brasil fechou.

No tie-break, as equipes mantiveram o equilíbrio até os poloneses abrirem dois pontos (12 a 10). Mas o Brasil conseguiu empatar. E, num ataque de Bruno, conseguiu fechar.

"É importante você passar por dificuldades, botar o time à prova na primeira fase. Tenho certeza de que ter virado o tie-break foi reflexo do nosso início [de competição]", afirmou Bruno Schmidt, em entrevista à TV Globo.

As oitavas de final do vôlei de praia começam neste sábado, às 21h (de Brasília).