EUA passeiam sobre a Austrália e vão para semifinal do basquete feminino

A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos venceu todas as edições do torneio olímpico desde Atlanta-1996.

A seleção dos EUA foi dominante em todos os quartos da partida. A Austrália teve seu melhor desempenho no segundo período, com 15 pontos alcançados.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos não tomaram conhecimento da Austrália nas quartas de final do basquete feminino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Comandadas por Breanna Stewart, que marcou 23 pontos na partida, as norte-americanas venceram as australianas por 79 a 55 nesta quarta-feira (4).

