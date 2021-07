EUA goleia Nova Zelândia e encaminha classificação no futebol feminino das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos enfrentou a Nova Zelândia neste sábado de manhã (horário de Brasília) pelo Grupo G das Olimpíadas de Tóquio 2020 e saiu com uma vitória por 6 a 1. Com quatro gols anulados no primeiro tempo, o time teve dificuldade para aplicar uma goleada logo de início, como era esperado.

As norte-americanas tiveram 61% de posse de bola na primeira metade e foram superiores, marcando dois gols válidos com Rose Lavelle aos 8 minutos e Lindsey Horan aos 44 minutos. A Nova Zelândia até ameaçou duas vezes com bolas aéreas.

No segundo tempo, o time norte-americano avançou no campo de ataque para conseguir ampliar o placar e precisar apenas de um empate no próximo jogo para se classificar para a próxima fase. No começo do segundo tempo, a zagueira da Nova Zelândia fez um gol contra e colocou os Estados Unidos em uma posição mais confortável.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Betsy Hassett, após uma falha da zaga americana, teve tempo de dominar a bola e escolher o canto para fazer o primeiro gol da Nova Zelândia, mudando o panorama do jogo.

Aos 35 minutos, Press recebeu livre após um cruzamento da Ertz e marcou um belo gol para os Estados Unidos. Quatro minutos depois, Alex Morgan marcou o quinto gol após dominar na área e chutar no fundo da rede. Ainda deu tempo de balançar a rede pela última vez, Catherine Bott fez gol contra, finalizando o placar em 6 a 1.

Apesar da derrota por 3 a 0 contra a Suécia no primeiro jogo, o time dos Estados Unidos precisa apenas de um empate no próximo jogo contra a Austrália para avançar nas Olimpíadas de Tóquio. As norte-americanas somam três pontos e têm o mesmo número da Austrália no Grupo G. A liderança é da Suécia, com seis.