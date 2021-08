EUA dominam Japão e conquistam o ouro no basquete feminino nas Olimpíadas

No dia anterior, os homens do país encontraram maior resistência na França e contaram com ótima apresentação de Kevin Durant para triunfar por 87 a 82. Conquistaram, assim, o ouro pela quarta edição consecutiva dos Jogos. No total, eles acumulam 16 ouros no torneio masculino.

Foi a nona medalha de ouro do basquete feminino dos Estados Unidos, a sétima consecutiva. Brittney Griner se destacou na final, com 30 pontos, um jogo em que a superioridade das campeãs não foi colocada em xeque.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeões do torneio masculino de basquete das Olimpíadas de Tóquio-2020, os Estados Unidos repetiram a dose na disputa feminina, neste domingo (8). A equipe norte-americana se impôs com facilidade sobre o Japão e levou a melhor por 90 a 75.

