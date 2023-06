EUA aproveitam erros, dominam Brasil e vencem por 3 a 0 na Liga das Nações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil amargou neste domingo (18) sua segunda derrota na fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei Feminino, em Brasília ao ser derrotado pelos EUA por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 19/25 e 22/25 pelo 7º jogo.

A seleção encerra a passagem pelo Brasil com 3 vitórias e 1 derrota. Até o momento foram 8 jogos e 2 reverses no torneio enquanto as americanas seguem com uma derrota.

Com o resultado desfavorável, a equipe de José Roberto Guimarães estaciona nos 18 pontos e cai para o 4° lugar. Os EUA avançam para a 3ª posição com 19.

A seleção volta às quadras no dia 28, às 10h30 (Brasília) contra a Itália, em Bangkok. Os EUA pegam a Polônia no mesmo dia às 03h30, em Suwon.

Como foi o jogo

O Brasil largou em vantagem chegando a abrir três pontos a frente e quebrando a recepção adversária em várias oportunidades, mas deixou ser pressionado pelos contra-ataques de Thompson mesmo com Maiara quebrando os bloqueios adversários e acabou sendo ultrapassado nos pontos finais.

Mesmo derrotadas na primeira etapa, uma sequência de quase um minuto animou os torcedores presentes.

Mesmo entrando em quadra já classificado por sediar a fase final da competição, os EUA não facilitaram e optou por mostrar uma postura agressiva principalmente no 2º set. As donas da casa chegaram a mostrar reações momentâneas, mas raramente conseguiam passar pelos bloqueios e os pontos feitos em sua maioria saíram dos saques de Julia Bergamnn que viravam o ataque para o Brasil com um aproveitamento de 70%.

Os EUA foram superior em todas as estatísticas na segunda etapa e conseguiram marcar 12 pontos apenas explorando os erros das brasileiras.

O Brasil foi dominado no último set e só conseguiu abrir o placar quando as americanas já estavam no 5º ponto. Mais uma vez, as adversárias aproveitaram erros no bloqueio brasileiro e usaram de saques no fundo da quadra para abrir vantagem.

Os contra-ataques da americana foram os responsáveis por abrir vantagem nos três sets. Pelo lado brasileiro, a bicampeã olímpica Thaísa e Julia Bergmann utilizaram dos saques para manter o jogo equilibrado em poucos momentos.