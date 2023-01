Estrelas vão mal e PSG perde a segunda no Campeonato Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, visitou o Rennes, 5º colocado, foi surpreendido e derrotado neste domingo (15), por 1 a 0, no encerramento do primeiro turno da competição. A partida foi válida pela 19º rodada.

Com o resultado o PSG segue na liderança do campeonato, mas não aumenta sua vantagem de três pontos em relação ao Lens, vice-líder. O Rennes, por sua vez, fica em 5º, com a mesma pontuação que o quarto colocado Monaco.

No confronto, Mbappé, Hakimi, Carlos Soler, Renato Sanches e Fabián Ruiz não foram titulares por opção de Galtier, técnico do time, que escolheu compor os titulares com alguns jovens.

Em casa, o Rennes não se intimidou com o PSG e jogou de igual para igual nos primeiros 15 minutos, sem sofrer na defesa e controlando o meio-campo.

A primeira finalização do Paris Saint-Germain aconteceu só aos 19 minutos. Messi e Neymar não conseguem se associar e nem acelerar o jogo, que é controlado pelo Rennes. O chute de Messi foi por cima do gol e nem levou muito perigo.

O Rennes chegou com velocidade pela esquerda e, após ótimo cruzamento, o atacante Kalimuendo finalizou muito bem e de primeira, mas o goleiro italiano do PSG conseguiu evitar o gol.

Os visitantes até melhoraram o desempenho nos últimos minutos do primeiro tempo, mas não acertaram nenhum chute ao gol nas poucas chances que tiveram e foram dominados pelo Rennes na maior parte da primeira etapa.

Mbappé e Hakimi entraram aos 10 minutos do segundo tempo e mudaram o tom do jogo, que passou a ser dominado pelo Paris Saint-Germain.

Aos 19 minutos, Truffert evitou a saída da bola pela linha de fundo e cruzou para o meio da área do PSG. Traoré, em velocidade e atacando o espaço vazio, finalizou de primeira e abriu o placar para o Rennes.

O Paris Saint-Germains terá alguns dias de descanso e só volta aos gramados no dia 23, pela Copa da França, contra o Pays de Cassel. O Rennes, por sua vez, jogará no dia 20, também pela Copa da França, mas contra o Olympique de Marselha.