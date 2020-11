Estrelas do esporte comemoram a vitória de Joe Biden nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a confirmação da eleição do democrata Joe Biden, 77, para a presidência dos Estados Unidos, na tarde deste sábado (7), estrelas do esporte foram às redes sociais comemorar a vitória.

LeBron James, um dos jogadores de basquete mais importantes da história da NBA, postou em seu Instagram uma montagem na qual se vê o rosto de Joe Biden, com o corpo do próprio LeBron, dando um "toco" em um jogador rival, com o rosto de Donald Trump, que tenta fazer uma cesta.

LeBron costuma falar bastante sobre política e fez campanha para o democrata.

Já a jogadora de futebol Megan Rapinoe, que também é ativista e crítica de longa data de Donald Trump, enalteceu a vice de Biden, Kamala Harris, numa postagem em seu Twitter.

"Não sou capaz de entender o quão histórico e incrível isso é para @kamalaharris, para mulheres negras e do sul da Ásia em todo lugar e para a América. Não vamos olhar para trás. Nunca".

A postagem tem uma referência à ascendência negra e indiana de Kamala.

Outro a celebrar os resultados foi o piloto de F-1 Lewis Hamilton. Nos stories de seu Instagram, ele disse estar feliz pela vitória de Biden e Kamala, e especialmente orgulhoso por Kamala, primeira vice-presidente negra e mulher. Hamilton costuma falar sobre questões raciais e apoia o movimento Black Lives Matter.