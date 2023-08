Estrela do Norte/Manaus Futsal apresenta elenco para disputa da 50ª Taça Brasil

Manaus/AM - O Estrela do Norte/Manaus Futsal apresentou na noite desta quinta-feira (24), em uma pizzaria na zona Leste da capital amazonense, o elenco que vai representar o clube na Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino da Primeira Divisão 2023. Com 10 equipes de nove estados brasileiros, a competição nacional começa neste domingo (27), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Sob o comando dos professores Breno Freitas e Sonny Ferreira, o Gigante da Zona Leste, que este ano conta com apoio da Prefeitura de Manaus, montou uma verdadeira seleção para brilhar na Taça Brasil.

O grupo conta com 14 atletas, todos com destaque nos principais clubes do futsal amazonense. O elenco é composto pelos atletas Pedro Henrique, Neto e Franncklyn (goleiros); AD Magia, Felipe Gabriel, Felipe Tubarão, Giannini, Kleyton, Leozinho e Levi (alas); Garrincha e Hênio (fixos); Jadson e Acreano (pivôs).

Estreia contra time de Roraima

A bola começa a rolar neste domingo (27) e as equipes da casa são as atrações da rodada inaugural nos principais jogos do dia. O Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab encara o Maranhão Futsal-MA às 18h (de Manaus), valendo pelo Grupo A. O Estrela do Norte/Manaus Futsal enfrenta o Independente-RR, às 19h45 (de Manaus), pelo Grupo B.

A primeira rodada tem ainda mais duas partidas: Associação Brasil Futsal-RS) x AADBRAS/BRB Brasília-DF (às 14h30, de Manaus, pelo Grupo A) e Campo Largo Futsal-PI x AAEP/Bodoquena-MS (às 16h15, de Manaus, pelo Grupo B).

Na primeira fase, os clubes jogam entre si dentro dos próprios grupos. Avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira (01/09), os dois primeiros de cada chave. A decisão está marcada para sábado (02/09), a partir das 10h (de Manaus).

Com informações da assessoria