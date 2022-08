Estrela do basquete nos EUA, Brittney Griner é condenada a 9 anos de prisão na Rússia

Os EUA chegou a pedir a Rússia que libertasse a jogadora e o ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan em troca da libertação do traficante de armas Viktor Bout, condenado pelos EUA por traficar armas para ditadores e áreas de conflito na África, América do Sul e Oriente Médio, desde 1990.

A estrela do basquete nos EUA Brittney Griner, 31, foi condenada, nesta quinta-feira (4), a cumprir 9 anos de prisão por porte de drogas e contrabando na Rússia. A jogadora foi presa em fevereiro após desembarcar em Moscou portando cartuchos de vape com óleo de haxixe, que é a base de cannabis.

