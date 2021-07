Estrela da NBA participa de festa clandestina na Vila Olímpica, e atleta espanhola pede desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos astros da NBA, a principal liga de basquete do planeta, o esloveno Luka Doncic foi registrado sem máscara numa reunião animada com colegas de time e algumas atletas da seleção espanhola na Vila Olímpica. Sem camisa, eles jogavam cartas, fumavam e bebiam vodka.

Doncic, do Dallas Mavericks, ainda não se manifestou sobre o tema. A delegação eslovena também não.

As imagens eram do perfil de Cristina Ouviña, da seleção de basquete da Espanha, que apagou o conteúdo diante da reação. As fotos, no entanto, rapidamente chegaram à imprensa de seu país, como o site Mundo Deportivo, e se espalharam em redes sociais.

Ouviña pediu desculpas aos eslovenos por compartilhar os registros da confraternização, mas não mencionou nomes. Reforçou ainda estar ciente das regras de prevenção à Covid-19 e da importância de adotá-las.

Diante de atletas sem máscara no desfile da cerimônia de abertura, na sexta-feira (23), e nos primeiros pódios da natação, o Comitê Olímpico Internacional (COI) vem insistindo no uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Ameaçou punir quem descumprisse as regras. Não falou, porém, quais seriam as medidas.