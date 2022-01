Estreante Jandrei pega pênalti e impede derrota do São Paulo para o Ituano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Ituano neste domingo (30), no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E o resultado poderia ser pior se o goleiro Jandrei não tivesse defendido pênalti cobrado pelo meia Gerson Magrão ainda no primeiro tempo.

O técnico Rogério Ceni rodou o elenco e apostou em Rigoni como centroavante. A opção não funcionou e o Tricolor apresentou os mesmos problemas de criatividade da estreia com derrota por 2 a 1 para o Guarani, em Campinas. Bem organizado, o Ituano apostou no contra-ataque e levou um ponto para casa depois de vencer o Novorizontino na primeira rodada.

O São Paulo foi ao terceiro lugar do Grupo B, com um ponto, enquanto o Ituano é o vice-líder do Grupo C, com quatro somados. Na próxima rodada, o Tricolor visitará o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira (3), em Bragança Paulista. A equipe de Itu receberá a Inter de Limeira no mesmo dia.

O São Paulo foi pouco agressivo no jogo. O Tricolor de Ceni ficou com a bola, mas pouco entrou na área do Ituano. Os mandantes só assustaram na bola parada. Pelo chão, pouca coisa foi construída.

Logo na primeira partida pelo São Paulo, Jandrei defendeu um pênalti cobrado por Gerson Magrão. O goleiro busca se tornar titular no lugar de Tiago Volpi, contestado por parte da torcida. Na transmissão do Premiere, Jandrei disse que achou poucos vídeos de Magrão em penalidades máximas e acertou o canto esquerdo por instinto.

Rogério Ceni escalou Rigoni como centroavante. E ele mal tocou na bola durante todo o primeiro tempo. A única chance clara do São Paulo foi em escanteio, num desvio sutil de cabeça de Patrick que colocou a bola no travessão. Na etapa final, Calleri entrou e Rigoni foi recuado, mas o atacante seguiu abaixo da expectativa e saiu para a entrada de Eder.

Caio, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou metade do segundo tempo. Ele entrou pela ponta esquerda, onde Rogério Ceni pediu reforço, e pouco criou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 ITUANO

Data: 30/1/2022

Local: Morumbi, em São Paulo (BRA)

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Amanda Pinto Matias

VAR: Vinicius Furlan Cartões Amarelos: Miranda e Gabriel Sara (SAO) e Igor Henrique (ITU)

Público e renda: 16.312/R$ 478.617,00

SÃO PAULO

Jandrei, Rafinha, Miranda, Diego Costa e Welington (Reinaldo); Nestor (Pablo Maia), Gabriel Sara, Patrick (Calleri) e Nikão (Caio); Alisson e Rigoni (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

ITUANO

Pegorari, Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto Jiménez; Lucas Siqueira, Igor Henrique (Bernardo), Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Rafael Elias); Calyson (João Victor) e Aylon (Neto Berola). Técnico: Mazola Jr.