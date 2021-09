Estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor, posta Pelé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma foto postada em seu perfil no Instagram neste domingo (19), Pelé aparece com as mãos fechadas, "dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor".

"O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão."

O ex-jogador também agradeceu a equipe do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado.

Na última quinta-feira (16), ele havia sido levado pela segunda vez para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo boletim, isso aconteceu depois de o paciente passar por uma instabilidade respiratória. Depois de estabilizado, de acordo com os médicos, ele passou para o tratamento semi-intensivo na sexta-feira (17).

Segundo pessoas ligadas à família de Pelé, o quadro não é considerado grave. O ex-camisa 10 da seleção brasileira teria tido excesso de sonolência e inchaço abdominal causado por refluxo. A ida à UTI tratou-se de uma precaução, em parte, pela idade do paciente. Ele vai completar 81 anos em 23 de outubro.

Pelé está internado desde 31 de agosto. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Inicialmente, havia dado entrada no Albert Einstein para realizar seus exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19.

O ex-jogador ainda tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. Também tem problemas no joelho direito. Esses contratempos têm dificultado a sua locomoção.