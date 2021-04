'Estou cansado de ver pretos morrendo', desabafa LeBron James

Horas antes, o astro da NBA havia feito uma publicação nas redes sociais sobre o assunto, mas preferiu tirar do ar. Em suas palavras, o jogador do Los Angeles Lakers disse que está 'desesperado por responsabilidade'.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James usou de seu perfil oficial no Twitter para fazer um desabafo sobre a morte da jovem negra de 16 anos, Ma'Khia Bryant, nos Estados Unidos. A garota foi morta a tiros por policiais de Columbus, no estado de Ohio.

