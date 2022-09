Estêvão marca gol olímpico na classificação do Palmeiras no sub-17

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro sub-17, e se classificou para as quartas de final da competição. Além do bom resultado, o que chamou atenção foi o golaço feito por Estêvão Willian.

O placar da partida foi construído por dois jogadores do Verdão, Thalys e Estêvão marcaram duas vezes cada, em jogo disputado na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Estêvão fez uma obra-prima. O camisa 7 cobrou escanteio pela direita e marcou um gol olímpico, marcando o terceiro do Verdão na partida.

Com 15 anos, o atacante foi integrado ao elenco sub-17 alviverde nesta temporada. Em junho, ele fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil da categoria.

O adversário do Palmeiras nas quartas do Brasileiro será o Atlético-MG. As equipes se enfrentarão em partidas de ida e volta, com primeiro confronto sendo na casa palmeirense.