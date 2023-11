Estevão e Luighi decidem, Brasil vence Equador e está nas quartas da Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira conquistou a vaga para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, nesta segunda-feira (20), com a vitória por 3 a 1 sobre o Equador, no Estádio Manahan, em Surakarta, na Indonésia.

O Brasil abriu o placar com Estevão e levou o empate de Bermudez nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Estevão voltou a ser decisivo com gol de falta e Luighi definiu a vitória ao fim da partida.

Classificada, a equipe de Phelipe Leal enfrenta nas quartas de final o vencedor de Argentina e Venezuela, que disputam a vaga nesta terça-feira (21), às 9h.