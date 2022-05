'Estamos deixando tudo em campo', afirma Fábio após vitória do Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Principal destaque na vitória do Fluminense neste domingo (22), Fábio elogiou a entrega da equipe em campo. Segundo o goleiro, os jogadores estão deixando tudo dentro das quatro linhas a cada partida.

"A gente vem jogando cada competição dando o máximo, cada jogo como se fosse o último e hoje mostramos isso", analisou em entrevista após o jogo. Fábio disse que não há mudança de postura em jogos na Sul-Americana, competição que o clube carioca não vem se saído bem.

Na visão do camisa 12, o objetivo da equipe do Fluminense no Brasileirão é estar sempre na parte de cima da tabela. "Nosso objetivo é cada vez chegar mais perto das primeiras colocações", finalizou.

O Fluminense entra em campo pela Copa Sul-Americana, na quinta (26), às 21h30, diante do Oriente Petrolero-BOL. Pelo Brasileirão, a próxima partida do Tricolor será o clássico diante do Flamengo, no domingo (29), às 18h.