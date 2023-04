Estádio Carlos Zamith receberá a final do Campeonato Amazonense de Futebol

Pela primeira vez na história do futebol amazonense o Estádio Carlos Zamith receberá os jogos da final do Campeonato Amazonense de Futebol para o confronto entre Manauara EC e Amazonas FC. O jogo de ida acontece neste sábado (15), às 15h30, no complexo esportivo administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que recebeu serviços de manutenção para que os dois últimos jogos do Barezão 2023 aconteçam da melhor forma.

“Por determinação do governador Wilson Lima estamos garantindo os preparativos e as boas condições do estádio para os últimos jogos do Barezão 2023, o espaço está devidamente pronto para receber esse confronto histórico”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A final inédita entre Manauara EC e Amazonas FC tem o jogo de volta marcado para o dia 22, deste mês, onde definirá qual dos times levantará a taça de campeão do Barezão 2023.

Os serviços de manutenão no Estádio Carlos Zamith contaram com uma atenção especial ao gramado, que recebeu corte vertical, serviço de poda helicoidal drástica, escompactação, topdressing, adubação, replantios pontuais, aplicação de fungicidas, irrigação e marcações. Além da manutenção predial e pintura no gramado e arquibancadas.

Para chegar à final inédita, o Amazonas venceu o Nacional por 1 a 0, na ida das semifinais, e empatou sem gols na volta. Já o Manauara garantiu a vitória por 3 a 1 contra o Princesa, em Manacapuru, e ampliou ainda mais a vantagem na capital, vencendo o adversário por 3 a 0, no Estádio Carlos Zamith.

Organizados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), os ingressos para a partida serão vendidos somente no dia do jogo, na bilheteria do estádio.

Representantes

Com o desempenho no campeonato estadual, os times garantiram vaga na Copa Verde e Copa do Brasil. O Manaura EC representará o estado na Série D do Brasileirão, já o Amazonas FC na Série C, acesso conquistado ainda em 2022.

Agenda Esportiva da Faar

Confira outras competições que agitarão as praças esportivas da Faar.

Futebol de Mesa

No sábado (15), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith acontece o 2° Campeonato Amazonense de Futebol de Mesa, modalidade dadinho. Organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman), o evento conta com a presença de botonistas federados na modalidade, das mais diversas equipes, como Rio Negro, Nacional, São Raimundo, Sul América e Banca Forte, buscando as melhores pontuações no ranking estadual. Entrada gratuita.

Futsal

O Ginásio Renné Monteiro será palco do Torneio Início do Campeonato Amazonense de Futsal, neste sábado (15), às 8h30. Organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs), o evento abre o calendário de competições da modalidade e contará com 24 equipes divididas em três categorias de base: Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Entrada gratuita.

Tênis de Mesa

Na Vila Olímpica de Manaus, no sábado e domingo (15 e 16/04), às 8h, acontece a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. A competição visa resultados no ranking estadual, com disputas nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto, Veteranos e Sênior, nos naipes masculino e feminino. Entrada gratuita.

Agenda completa:

Estádio Carlos Zamith

Competição: 2º Campeonato Amazonense de Equipes - Dadinho

Data e hora: Sábado (15), às 8h30

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas

Entrada: Bilheteria do Estádio

Competição: Final Campeonato Amazonense de Futebol - Manaura E.C e Amazonas F.C

Data e hora: Sábado (15), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Entrada: Ingressos na bilheteria do Estádi

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Torneio Início do Campeonato Amazonense de Futsal - Sub-9, Sub-11 e Sub-13.

Data e hora:Sábado (15/04), às 8h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs)

Entrada: Gratuita

Vila Olímpica

Competição: 2ª Etapa Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado e domingo (15 e 16/04)

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA)

Entrada: Gratuita