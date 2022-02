Está acabando a água e a comida, diz uruguaio que joga na Ucrânia

A Uefa também determinou que clubes da Ucrânia e da Rússia envolvidos em competições europeias, assim como as duas seleções, deverão transferir as partidas que fariam em casa para campos neutros.

"Devido à falta de combustível, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, a gente não pode sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil", afirmou no vídeo o zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk, equipe que tem 12 atletas brasileiros.

De Pena aparece em vídeo publicado na quinta-feira (25) por jogadores brasileiros que estão confinados em um hotel de Kiev. Ele é companheiro do atacante Vitinho, ex-Athletico, no Dínamo.

Revelado pelo Nacional, o lateral esquerdo joga desde 2018 no futebol ucraniano. Assim como outros atletas que defendem clubes do país, ele pede ajuda para que consiga deixar a Ucrânia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador uruguaio Carlos de Pena, 29, que atua no Dínamo de Kiev, disse que já estão faltando água e comida para os cidadãos que estão presos na Ucrânia em meio à guerra com a Rússia.

