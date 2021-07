'Esse cara é incrível', diz Kelly Slater ao elogiar narração de Everaldo Marques

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kelly Slater, considerado o maior surfista da história e dono de onze títulos mundiais da categoria, se rendeu ao narrador Everaldo Marques, da TV Globo, pela transmissão da vitória de Ítalo Ferreira na final do surfe masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

"Esse cara é incrível", escreveu Slater em uma publicação de Flávio Canto, comentarista da TV Globo, que mostrava o narrador em ação.

Em uma narração emocionante, Everaldo relembrou o começo de Ítalo no Rio Grande do Norte e sua dificuldade com a prancha quebrada no começo da final olímpica. No fim, após a conquista, adaptou seu tradicional bordão ao dono do primeiro ouro olímpico no surfe: "Ítalo Ferreira você é ridículo".

O narrador também compartilhou o comentário em suas redes sociais.

Everaldo desenvolveu desenvolveu gosto pela narração porque só tinha a companhia do rádio durante o dia. Filho de uma empregada doméstica com um zelador, ficava sozinho porque os pais precisavam trabalhar. Narrou bingo aos sete anos e agora trabalha na maior empresa de comunicação do país.