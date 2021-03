"Espero dar alegrias à torcida", diz Hulk após comemorar seu 1º gol pelo Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Hulk, uma das contratações mais badaladas do Brasil em 2021, marcou o primeiro gol desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Com a camisa do Atlético-MG, o jogador de 34 anos fechou a conta na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Coimbra, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O gol, marcado de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, foi bastante comemorado pelo camisa 7, que com uma batida no ângulo impediu qualquer chance do goleiro da equipe de Contagem.

"Graças a Deus. Tive a oportunidade de ter um mês para trabalhar, de ganhar condição física. Muito feliz pelo gol. Espero fazer muitos gols para trazer alegrias à torcida do Galo", comentou em entrevista ao canal Premiere.

Hulk acumula 255 minutos em campo com a camisa alvinegra e precisou de três jogos para desencantar. Antes havia dado uma assistência para gol de Diego Tardelli contra o Uberlândia.