Espérance derrota LAFC e garante Flamengo como líder do grupo no Mundial

O Espérance (Tunísia) venceu o Los Angeles FC (EUA) por 1 a 0 nesta sexta-feira (20) pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, no estádio Geodis Park, no Tennessee.

Aos 24 min do 2º tempo, Youcef Belaili marcou o único gol da partida. Os americanos ainda tiveram a chance de igualar o placar com um pênalti aos 55 minutos, mas Ben Said defendeu com os pés a cobrança de Bouanga.

O resultado confirma a classificação do Flamengo às oitavas no 1º lugar do grupo D. Na tarde desta sexta-feira (20), o rubro-negro bateu o Chelsea por 3 a 1, liderando o grupo D, com 6 pontos.