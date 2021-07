Esperança de medalha do Brasil, Fernando Reis cai no doping e não viaja a Tóquio

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Candidato a medalha pelo Brasil na Olimpíada, Fernando Reis, 31, do levantamento de peso, foi flagrado em exame antidoping e, por enquanto, não embarca para Tóquio. A informação foi confirmada pela confederação nacional da modalidade.

"A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) comunicou, em despacho, nesta sexta-feira (16), a suspensão provisória do pesista Fernando Reis, de forma imediata. O atleta viajaria na próxima semana para o Japão para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio", diz o comunicado da entidade.

A reportagem tentou entrar em contato com Reis, mas ele não atendeu as ligações nem respondeu as mensagens da reportagem.

O atleta testou positivo em exame feito em 11 de junho deste ano, fora do período de competições. Segundo a ABCD, foi encontrado um hormônio do crescimento na urina do brasileiro. Trata-se de uma substância proibida.

Reis ainda não está fora dos Jogos porque pode requisitar a contraprova e esperar o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem, que não tem data para acontecer.

Atleta da categoria superior a 109 kg, ele está programado para competir em Tóquio no próximo dia 3. Se ficar fora, o Brasil terá apenas uma representante na modalidade: Jaqueline Ferreira (até 87 kg). Ela disputa medalha em 2 de agosto.

Principal atleta do país no levantamento de peso, Fernando Reis é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos e foi bronze no Mundial de 2018, medalha apenas confirmada neste ano porque o terceiro colocado do torneio, o uzbeque Djangabaev Rusta, também testou positivo no antidoping.

Em entrevista à Folha no início de abril deste ano, ele disse considerar ter a "responsabilidade" de chegar 100% aos Jogos Olímpicos depois de ter ficado com a 5ª colocação na Rio-2016.

Com a suspensão de Reis, o Brasil agora tem dois atletas com participação indefinida em Tóquio. Após também ter tido resultado positivo em seu exame, a lançadora de disco Fernanda Borges espera na próxima semana decisão se poderá competir no Japão.