Espanha vence a Suécia em jogo com protesto conjunto das jogadoras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha venceu a Suécia por 3 a 2 no Estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, nesta sexta-feira (22), pela primeira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações Feminina A.

Um jogo que esteve perto de não acontecer. 19 jogadoras convocadas pela nova técnica Montse Tomé haviam assinado manifesto renunciando à seleção espanhola até que houvesse mudanças na Federação de futebol do país. Elas anunciaram o fim do boicote nesta quinta-feira (21).

As suecas se solidarizaram à causa. As jogadoras se juntaram às espanholas em protesto realizado na primeira partida das seleções após a Copa do Mundo.

"ACABOU-SE"

A #seacabó ("acabou-se" em português) foi mais uma vez o lema das jogadoras. A frase vem sendo utilizada em protestos desde o beijo forçado de Luis Rubiales em Jenni Hermoso —que não foi convocada para o jogo desta sexta-feira—, episódio que impulsionou as exigências por mudanças na Federação Espanhola.

As espanholas só foram a campo porque algumas de suas causas foram contempladas. Além de Rubiales ter renunciado à presidência, o secretário-geral da Federação Espanhol Andreu Camps deixou o cargo. O técnico Jorge Vilda, questionado mesmo durante a Copa do Mundo, foi substituído por Montse Tomé.

As jogadoras carregaram a hashtag em braceletes com a frase #seacabó. Elas ergueram os punhos na foto oficial do time antes do início da partida.

A seleção sueca se juntou ao protesto espanhol. Juntas, elas levantaram faixa com a frase "#acabou-se A nossa luta é a luta global".

"É importante nos unirmos em questões que afetam a todas nós, é sobre direitos humanos básicos. Nem preciso dizer que fazmos o que podemos para apoiar e influenciar fora de campo. Quando o jogo começa somos jogadoras de futebol, então temos que jogar futebol", disse Zecira Musovic, goleira da Suécia;

A torcida Soft Hooligans também levou o lema das espanholas em uma faixa. Suecos e suecas que lotaram o Estádio Gamla Ullevi receberam bem as campeãs do mundo.

COMO FOI O JOGO

Quando a bola rolou, a normalidade tomou conta de uma partida marcada pelos protestos. As seleções que disputaram a semifinal da Copa há pouco mais de um mês dessa vez fizeram um jogo aberto, com diversas oportunidades.

A Suécia conquistou vantagem com ataques fatais em velocidade. O gol de Eriksson —homenageada antes da bola rolar por chegar a 100 jogos com a seleção— refletiu a boa atuação das donas da casa. Mas a Espanha conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, em falha da goleira Musovic.

As campeãs do mundo justificaram o posto de melhor seleção do planeta na etapa final. A seleção espanhola criou diversas chances e chegou ao segundo gol, mas cedeu outro logo na sequência. Quando o empate parecia definitivo, um pênalti nos acréscimos colocou Mariona Caldentey na marca da cal. Ela não desperdiçou e confirmou o placar de 3 a 2 para a Espanha.