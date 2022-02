Erison desencanta, e Botafogo vence o Vasco em clássico no Maranhão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu clássico diante do Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo (13) e embolou ainda mais a disputa pelas primeiras posições na Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

Jogando no estádio Castelão, em São Luís (MA), o time alvinegro levou a melhor com gol do atacante Erison —o primeiro dele pelo clube. Ele chegou neste ano após atuar no Brasil de Pelotas e desencantou na quinta partida pelo Botafogo.

O Vasco tomou a iniciativa nos primeiros minutos de jogo, mas as jogadas concentradas em Gabriel Pec, pela esquerda, resultaram em finalizações que não tiveram o gol como direção.

O time de Zé Ricardo apostou também em bolas cruzadas na área, mas os laterais não estavam em um bom dia. Assim, Raniel, no primeiro tempo, teve poucas chances.

Os vascaínos ainda estavam com uma recomposição meio lenta, o que permitia que o Botafogo tivesse oportunidades, mesmo sem tanta velocidade no ataque. Foi em uma construção como essa que o time alvinegro o gol. Detalhe é que a zaga vascaína não acompanhou a entrada de Erison pelo meio da área.

No segundo tempo, o Vasco foi bem mais ousado e pressionou muito o Botafogo. Na chance mais agura, Raniel acertou o travessão. Gatito teve intervenções importantes também.

Getúlio, por sua vez, falhou em um momento crucial, se atrapalhando dentro da área após cochilo defensivo do Botafogo. Riquelme, já nos acréscimos, perdeu outra chance cristalina de empatar.

O Botafogo foi menos ousado, mas foi mais eficiente. Perdeu alguns gols, é bem verdade, sobretudo no segundo tempo, mas tinha a tranquilidade da vantagem no placar obtida na etapa inicial.

Lucio Flavio, técnico interino, não teve tempo para sair muito do roteiro de trabalho executado pelo demitido Enderson Moreira.

À medida que o tempo passou, a questão física foi pesando e o foco nitidamente era se salvar do jeito que dava. O Botafogo correu muitos riscos, apesar de estar ganhando pela vantagem mínima. Não foi o cenário dos mais saudáveis para o time, mas a vitória veio mesmo assim.

Tanto a Vasco TV quanto a Botafogo TV tiveram problemas na recepção do sinal do Cariocão Play, o sistema de streaming do estadual. Por conta disso, os assinantes dos serviços nas plataformas dos dois clubes não conseguiram assistir ao jogo por lá.

A solução dos dois clubes foi abrir o sinal nas respectivas transmissões do YouTube. Outros canais de distribuição, como a Eleven Sports, não apresentaram problema. A Ferj emitiu nota dizendo que "foi informada pela empresa MediaStream que houve um ataque hacker no site Cariocão Play, o tirando do ar".

O resultado do clássico impediu que o Vasco reassumisse a liderança, ficando dois pontos atrás do Fluminense. Ao mesmo tempo, pelo saldo de gol, o time cruzmaltino não só foi ultrapassado pelo próprio Botafogo, mas também pelo Flamengo. Agora, o Vasco está em quarto.

O Botafogo, por sua vez, com essa movimentação de bolas na rede na rodada, ficou em terceiro, mas dois pontos atrás do Fluminense.

Na próxima rodada, o Vasco tentará se recuperar de sua primeira derrota no Carioca de 2022 em duelo com o Bangu, em São Januário, na quinta-feira (18), às 20h30. O Botafogo jogará no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 18h, contra o Resende, no Nilton Santos.

VASCO

Thiago Rodrigues, Léo Matos (Getúlio), Ulisses, Anderson Conceição e Edimar (Riquelme); Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário (Figueiredo), Gabriel Pec (Laranjeira) e Nenê; Raniel. T.: Zé Ricardo

BOTAFOGO

Gatito, Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Hugo (Jonathan); Barreto, Breno (Mezenga) e Raí (Juninho); Luiz Fernando (Fabinho), Diego Gonçalves e Erison (João Vitor). T.: Lucio Flavio

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa)

Assistentes: Michael Correia e Gustavo Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Léo Matos, Nenê, Gabriel Pec (VAS); Juninho e Diego Gonçalves (BOT)

Gol: Erison (BOT), aos 33'/1ºT