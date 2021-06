Eriksen recebe alta após sofrer mal súbito em campo

Nas redes sociais, Eriksen agradeceu pelas mensagens de carinho e ainda afirmou que está na torcida do clube contra a Rússia. "Obrigado pelo enorme número de cumprimentos. Foi incrível ver e sentir. A cirurgia correu bem, e eu estou bem dentro das circunstâncias. Foi realmente ótimo ver os rapazes de novo depois do jogo fantástico que fizeram na última noite. Não é preciso dizer que estarei torcendo por eles na segunda, contra a Rússia", escreveu.

