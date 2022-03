Eriksen marca em 1º jogo pela Dinamarca após parada cardíaca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de meses após sofrer uma parada cardíaca em campo durante um jogo da Eurocopa, o meio-campista dinamarquês Christian Eriksen voltou a vestir a camisa de sua seleção num amistoso disputado neste sábado (26), na Holanda. Ele entrou em campo no intervalo da partida e emocionou o mundo do futebol ao fazer um golaço em seu segundo minuto em campo.

O jogador de 30 anos foi aplaudido pelos torcedores na Johan Cruijff Arena quando entrou em campo e precisou de pouco tempo para marcar pela Dinamarca. Ele aproveitou um passe de Andreas Skov Olsen na linha de fundo pela direita da área e chutou de primeira, de pé direito, no ângulo do goleiro holandês. Eriksen foi abraçado pelos companheiros e de novo reverenciado pelos torcedores adversários.

"Gol da vida, gol do futebol, gol de Eriksen. Praticamente no primeiro toque dele na bola nesse retorno à Dinamarca", narrou Luis Felipe Freitas na transmissão da TNT. O locutor se emocionou com o gol do jogador dinamarquês, que naquele momento diminuiu a desvantagem de sua seleção para 3 x 2 no amistoso. No fim, 4 x 2 para a Holanda.

O caso de Eriksen foi delicado. Em 12 de junho de 2021, num jogo contra a Finlândia pela primeira rodada da Eurocopa, o camisa 10 da Dinamarca sofreu um desmaio e precisou de atendimento no gramado com massagem cardíaca. Mais tarde, descobriu-se que o jogador precisou ser ressuscitado.

Eriksen colocou um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), aparelho eletrônico que é uma espécie de marcapasso e pode evitar paradas cardíacas fatais disparando uma carga que restaura o ritmo cardíaco normal. Ele precisou rescindir contrato com a Inter de Milão, já que as regras do futebol italiano não permitem que ele jogue com o CDI implantado, e assinou com o Brentford, da Inglaterra. Seu primeiro jogo na retomada foi no dia 26 de fevereiro.

Antes da reestreia pela Dinamarca, foram três partidas pelo clube inglês.