Erik é anunciado como novo zagueiro do Manauara para seguir no Barezão

Manaus/AM - O Manauara EC anunciou na tarde desta sexta-feira (3) um novo reforço. Se trata do zagueiro Erik, de 27 anos.

O defensor soma experiência pelo futebol de Rio Grande do Sul, com passagem pelo Caxias, Veranópolis, Gaúcho, Novo Hamburgo, Três Passos, além de ter defendido o Boa Esporte (MG), no qual, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Série C em 2016.



"Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de jogar o Campeonato Amazonense. Estou muito focado e determinado a ajuda o clube Manauara na sequência do Estadual. Agradeço a oportunidade e confiança no meu trabalho", disse.



Erik de 27 anos - devidamente regularizado pelo Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) -, pode estrear pelo Robô da Amazônia em partida contra o Rio Negro, neste sábado (4), às 15h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina.