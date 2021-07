Eric Takabatake perde na segunda rodada, e Brasil termina o 1º dia do judô sem medalhas

Antes, Gabriela Chibana foi derrotada na segunda rodada da categoria até 48 kg por Distria Krasniqi, do Kosovo, líder do ranking mundial.

Ele sofreu um ippon do de Won Jin Kim, Coreia do Sul, na morte súbita, o golden score.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Eric Takabatake foi derrotado na segunda rodada da categoria até 60 kg, neste sábado (24) no Japão, e está fora da disputa de medalha no judô das Olimpíadas.

