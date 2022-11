Equipes do Amazonas ganham jogos da Superliga C em Manaus

O jogo dos times que não são do Amazonas teve vitória da Central de Vôlei: Santa Cruz-PE 0 x 3 Central Vôlei-PE, com parciais de (15x25) (22x25) (23x25).

Manaus/AM – Os jogos da Superliga C de vôlei masculino, promovidos pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Manaus, e que aconteceram na sexta-feira, dia 4, tiveram resultados positivos para os times amazonenses que ganharam todas as partidas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.