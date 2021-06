Equipe olímpica do judô é confirmada com Maria Suelen no peso pesado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe brasileira de judô está definida para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A última dúvida, no peso pesado feminino (acima de 78 kg), foi respondida com a confirmação do nome de Maria Suelen Altheman, 32.

A CBJ (confederação brasileira) divulgou nesta quarta-feira (16) os 13 atletas com presença garantida. O máximo de vagas era 14, mas o país não terá representante na categoria até 57 kg feminina. Foi nela que Rafaela Silva, 29, atualmente suspensa por doping, conquistou o ouro em 2016.

Depois da saída de cena da campeã olímpica, Ketelyn Nascimento, 23, tentou buscar os pontos necessários e evoluiu no ranking, mas não o suficiente para figurar na faixa de classificação.

O ranking atualizado após o encerramento do Mundial de Budapeste, no último fim de semana, será publicado nesta quarta pela federação internacional.

Para ir ao Japão, os judocas precisavam estar entre os 18 melhores de cada categoria (considerando o limite de um representante por país) ou entrar pela cota continental. Nos pesos pesados, o país teve que optar entre dois atletas qualificados pelo ranking em posições próximas.

Apesar de o critério de melhor colocação não ser uma imposição para a escolha, ele foi seguido pela CBJ. Os resultados de Maria Suelen e Beatriz Souza nas últimas competições foram bem parecidos. No Mundial de Budapeste, por exemplo, ambas ficaram com a medalha de bronze.

Em Tóquio, Maria Suelen lutará pela terceira vez em busca de uma inédita medalha olímpica. Bia, que já compete entre as melhores do mundo aos 23 anos, buscará manter sua evolução com Paris-2024 e Los Angeles-2028 na mira.

O judô brasileiro possui 22 medalhas olímpicas (4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes) e há nove edições dos Jogos (desde Los Angeles-1984) sobe de forma consecutiva ao pódio.

Equipe brasileira nos Jogos de Tóquio-2020 Feminina

48kg - Gabriela Chibana

52kg - Larissa Pimenta

63kg - Ketleyn Quadros

70kg - Maria Portela

78kg - Mayra Aguiar

+78kg - Maria Suelen Altheman

Masculina

60kg - Eric Takabatake

66kg - Daniel Cargnin

73kg - Eduardo Katsuhiro Barbosa

81kg - Eduardo Yudy Santos

90kg - Rafael Macedo

100kg - Rafael Buzacarini

+100kg - Rafael Silva "Baby"