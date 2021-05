Equipe médica que tratou de Maradona é acusada por homicídio na Argentina

A decisão foi embasada no argumento de que o grupo teria prestado serviços de forma “inadequada, deficiente e imprudente” à Maradona em seus últimos dias. O craque morreu no dia 25 de novembro depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Pouco antes, ele havia passado por uma cirurgia na cabeça após levar uma queda.

