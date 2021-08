Equipe feminina do Brasil é eliminada nas oitavas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (1º), a equipe feminina do Brasil foi eliminada por Hong Kong nas oitavas de final do tênis de mesa em Tóquio. O placar foi 3 a 1 para o país asiático.

No último duelo individual, Doo Hoi Kem derrotou Jéssica Yamada por 3 games a 1, com parciais 11/5, 11/9, 11/5 e 12/10. Com três vitórias, Hong Kong avançou às quartas de final.

Caroline Kumahara foi a única a marcar ponto para o Brasil no confronto de equipe com Hong Kong. Ela venceu Lee Ho Ching por 3 games a 2, com parciais de 11/8, 11/9, 5/11, 9/11 e 11/6.

O embate começou com a partida de duplas. Lee Hooching e Soo Wai Yam Minnie fizeram 3 a 0 em Jéssica Yamada e Caroline Kumahara, parciais de 11/9, 11/8 e 11/9. Na sequência, Doo Hoi Kem derrotou Bruna Takahashi também por 3 a 0, com 11/3, 14/12 e 11/7.

Então, Kumahara diminuiu a diferença, mas Doo Hoi Kem sacramentou o triunfo de Hong Kong.