Entre dérbis, Jô vai de recém-chegado a artilheiro no Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jô é o principal jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ninguém balançou mais vezes as redes adversárias do que o centroavante desde sua chegada.

A conta inclui importante gol no Dérbi contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, que levou a decisão para os pênaltis.

Contratado em junho, o atacante de 33 anos estreou nas quartas de final do estadual com gol. Já são 11 jogos de Jô em 2020 e cinco tentos anotados, um a menos do que Boselli, artilheiro do time na temporada com seis em 16 partidas.

Desde que Jô chegou, o único jogador que marcou mais de um gol além do próprio centroavante foi o volante Éderson, ainda durante o Paulista.

O centroavante se prepara para reencontrar o maior rival no Dérbi marcado para a próxima rodada do Brasileiro. Os times duelam na quinta-feira (10), às 19h15, na Neo Química Arena. Será o quarto embate no ano entre os rivais, o terceiro com a participação de Jô.

Em sua última passagem, em 2017, o atacante marcou em dois de três dérbis. O primeiro, inclusive, saindo do banco aos 42 minutos do segundo tempo e fazendo o gol da vitória no clássico que ficou marcado pela expulsão errada de Gabriel, confundido com Maycon pelo árbitro.

O início da atual passagem é até mais artilheira do que o começo de Jô em 2017. Foram quatro gols nos primeiros 11 jogos naquele ano, sendo três deles anotados nos três clássicos que o Corinthians jogou durante o período.