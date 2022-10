Entidades cobram R$ 10 mi de programa espanhol por injúria racial a Vini Jr

Em documentos recebidos pela reportagem as entidades citam que os recursos da indenização serão aplicados diretamente em programas de combate à desigualdade racial no Brasil.

Durante o programa do dia 15 de setembro, Pedro Bravo —presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores—, disse que Vini Jr. deveria "parar de fazer macaquice" e ir ao "sambódromo do Brasil" caso quisesse "dançar".

A ação considera que os comentários feitos por Jimenez no programa 'El Chiringuito de Jugones', que também é transmitido nas redes sociais, atingiram todo o povo brasileiro, em particular a população negra.

