Entenda os critérios do Ranking Folha do futebol nacional e mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ranking Folha do futebol nacional, publicado desde 1996, é uma classificação histórica do desempenho dos times brasileiros. Ele distribui pontos por títulos ou vice-campeonatos em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais de primeira divisão.

Já o ranking mundial é publicado na Folha desde 2002. Nele, são consideradas apenas competições internacionais. Equipes campeãs e que ficaram em segundo lugar somam pontos. Para ser contabilizado no levantamento, um torneio precisa ter grande representatividade, cunho oficial e sequência.

Confira os principais critérios e características da lista

Desde quando o Ranking Folha de futebol é feito?

A primeira edição do ranking nacional é de 1996. Desde então, a lista passou por modificações, correções e revisões. A última grande revisão aconteceu em 2010. O ranking mundial começou a ser publicado em 2002 e segue as mesmas diretrizes da lista nacional.

Quem entra no Ranking Folha?

No ranking nacional só aparecem times que somaram pontos (foram campeão ou vice) em competições nacionais ou internacionais. No ranking mundial, apenas aqueles que pontuaram em torneios internacionais.

Quais são os torneios considerados?

Para entrar no ranking, um torneio precisa ter grande representatividade, cunho oficial e sequência. Assim, campeonatos disputados só uma vez e sem perspectiva de novas edições, como os supercampeonatos realizados em alguns estados em 2002, são desconsiderados. Também não rendem pontos para o ranking torneios como Copa Rio, Copa Suruga, Supercopa do Brasil e Florida Cup, entre outros.

Por que os Estaduais de Rio e São Paulo valem mais?

Rio e São Paulo possuem os dois mais tradicionais e fortes campeonatos estaduais do país, por isso, rendem mais pontos no ranking. Na sequência, estão os estaduais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que também contam com equipes de grande destaque no cenário nacional. Há ainda um terceiro nível em que estão os estaduais com times que frequentemente estão na elite do futebol brasileiro e, por último, campeonatos de estados com menor tradição no cenário do futebol nacional.

Por que o Brasileiro de 1987 é contabilizado tanto para o Flamengo quanto para o Sport?

O ranking tenta levar em conta tanto o aspecto oficial quanto o aspecto técnico dos campeonatos considerados. Pelo aspecto oficial, como já decidido pelo STF, o campeão é o Sport. Porém, pelo aspecto técnico, é inegável o mérito do Flamengo como campeão do Módulo Verde, que reunia os principais times do país. Por isso, ambos são considerados.

Por que torneios disputados por apenas dois clubes, como a Recopa Sul-Americana, não dão pontos ao vice?

Toda equipe que participa de um torneio como esse já foi bonificada, já que reúne vencedores de competições prévias. Não seria lógico ter um time pontuando onde só fracassou.

Por que o título paulista do São Paulo da Floresta não é computado para o São Paulo?

São consideradas as conquistas a partir da última fundação dos clubes. Em caso de fusões, como a do Paraná, não valem as conquistas dos times que deram origem à nova equipe.

Campeonatos de segunda divisão valem pontos?

Não. O ranking tem como meta premiar a excelência, e campeonatos de divisões inferiores têm como maior função distribuir vagas para a divisão de elite.

Pontuação do Ranking Folha do futebol nacional

Estaduais Campeão Vice

SP e RJ 10 7

MG e RS 7 3

BA, CE, GO, PE, PR e SC 6 2

Outros 5 1

Outros torneios

Torneio Rio-São Paulo 10 5

Demais regionais 7 3

Copa dos Campeões (de 2000 a 2002) 7 3

Taça Brasil (de 1959 a 1968) 15 10

Copa do Brasil (desde 1989) 15 10

Roberto Gomes Pedrosa (de 1967 a 1970) 20 13

Campeonato Brasileiro (desde 1971) 25 15

Torneio Sul-Americano (1948) 15 -

Recopa Sul-Americana (desde 1988) 5 -

Supercopa (de 1988 a 1997) 15 10

Copa Conmebol (de 1992 a 1999) 15 10

Copa Mercosul (de 1998 a 2001) 15 10

Copa Sul-Americana (desde 2002) 15 10

Libertadores (desde 1960) 35 20

Torneio Intercontinental 30 -

Mundial de Clubes (desde 2000) 40 25