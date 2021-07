Entenda o que está por trás do racha no skate, exposto após medalha de Kelvin Hoefler

A polêmica levantada por Letícia Bufoni após Kelvin Hoefler conquistar a medalha de prata para o Brasil não fica apenas nas desavenças entre os dois skatistas. Segundo o colunista Demétrio Vecchioli, do Uol Esporte, o racha na seleção brasileira envolve, principalmente, o presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSk), Duda Musa, que teria seus "preferidos".

Durante a prova de Kelvin, muitos perceberam que ao contrário dos demais atletas, ele não era orientado pela comissão técnica da seleção, mas sim pela amiga, a campeã mundial Pâmela Rosa, e a própria esposa, por celular.

Kelvin Hoefler e Pamela Rosa contra CBSk. Foto: Instagram Kelvin Hoefler.

Segundo a publicação, Kelvin e Pâmela têm um incômodo com a gestão da CBSk há tempos e piorou durante a preparação para os Jogos Olímpicos, quando a seleção foi treinar nos Estados Unidos.

Privilégios? - Eles acreditam que o grupo mais próximo do presidente Duda Musa tem privilégios, incluindo acesso a familiares e treinadores próprios.

Kelvin teve certeza desse privilégio de colegas e desprestígio da dupla quando ele e Pâmela pediram autorização para participar do X-Games, nos Estados Unidos, e o comando da CBSk negou, afirmando que eles precisariam viajar todos juntos para o Japão como time.

No entanto, quando os X-Games começaram, eles se surpreenderam com Letícia Bufoni lá, sem ter Pâmela ou Rayssa Leal como adversárias. Letícia venceu a competição e um prêmio de 40 mil dólares (o equivalente a mais de R$ 208 mil no câmbio atual).

Pai de Kelvin se revolta - A sensação de injustiça não é segredo para a família de Kelvin, que após o atleta trazer a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas, foi até o Instagram do CBSk e comentou: “Será que agora vocês vão respeitar meu filho ou vão continuar a menosprezar ele [sic]? É nítido o que vocês estão fazendo. Essa medalha de prata representa todo esforço e dedicação dele. Vocês deveriam ser mais imparciais. É uma vergonha o que fazem com meu filho". As palavras são do pai do skatista, Enéas Hoefler.

Segundo a coluna, Kelvin acredita que o presidente da CBSk, Duda Musa, usa a imagem dos skatistas como trampolim, e que de fato, ele bloqueou a conta da confederação no Instagram.

Vídeo de Letícia - O colunista afirma, ainda, que o vídeo gravado por Letícia Bufoni expondo desavenças com Kelvin tem um dedo de Duda.

Conforme Vecchioli, Duda Musa não tem qualquer relação com o skate e é ex-gestor da imagem do jogador de futebol Neymar. Além disso, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), que anunciou que não levaria nenhum dirigente de confederação para as Olimpíadas, abriu uma exceção para Duda, que até tem acesso à Vila Olímpica.