Entenda o acordo que Daniel Alves pode fazer com a justiça espanhola

O jogador já prestou dois depoimentos à Justiça espanhola, aos quais o UOL teve acesso. O advogado do brasileiro, Cristóbal Martell, já entrou com três recursos à prisão, todos negados pela Justiça.

Ele também vai precisar se declarar culpado do crime. Algo que contrariaria as suas cinco declarações anteriores, nas quais sempre garantiu que se tratavam de relações consensuais.

