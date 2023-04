Endrick pede e ganha chuteira raríssima lançada em homenagem a Ronaldo

A chuteira foi uma forma de homenagear Ronaldo Fenômeno e encontrar o calçado ideal para utilizar a camisa 9. O primeiro gol com a nova chuteira foi também o inaugural desta edição do Brasileiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida contra a Tombense, na última semana, não marcou apenas a estreia de Endrick com a camisa 9 do Palmeiras, mas também a primeira vez que o centroavante utilizou uma chuteira raríssima que pediu justamente para a ocasião.

