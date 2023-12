Endrick observa treino do Real e Ancelotti aconselha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joia do futebol brasileiro, Endrick está cumprindo um série de compromissos durante as férias após ser campeão brasileiro com o Palmeiras. Em um desses eventos, na Espanha, o atacante acompanhou o treino do Real Madrid e teve um encontro com Ancelotti, que deixou um conselho para o reforço da equipe espanhola.

"Aproveite o momento. Ele está evoluindo muito bem e estamos muito satisfeitos por ele poder ser nosso jogador no próximo ano, mas temos que esperar até julho. Estivemos com ele e conversamos com ele", afirmou o comandante italiano.

No domingo (17), Endrick também acompanhará a partida do Real Madrid contra o Villarreal, às 17h (de Brasília), em um camarote no Santiago Bernabéu.

Negociado com o clube espanhol, Endrick deve ser treinado pelo italiano no time ou na seleção brasileira. O experiente comandante voltou a despistar sobre a extensão ou não de seu vínculo.

"Se o clube está feliz, ele já sabe que estou feliz, mas para renovar estamos sem pressa ou problemas", finalizou.