Endrick marca, Palmeiras faz 3 a 0 no Inter e dorme líder do Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão, ao menos até amanhã. Neste sábado (11), o Alviverde bateu o Inter por 3 a 0, gols de Zé Rafael, Endrick e Rony, pela 34ª rodada do campeonato, na Arena Barueri, e desbancou o Botafogo.

A condição pode mudar neste domingo. O Fogão, que enfrenta o Red Bull Bragantino, e o Grêmio, que encara o Corinthians, podem ultrapassar o Verdão, que soma 62 pontos. Para isso, precisam vencer seus jogos.

Já o Inter ficou com 43 pontos e pode terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento.

Palmeiras e Inter voltam a jogar no domingo (26). O Verdão encara o Fortaleza fora de casa e o Colorado recebe o Red Bull Bragantino.

Como foi o jogo

O Inter começou o primeiro tempo em cima e de cara criou duas oportunidades. O time de Eduardo Coudet tratou de permanecer com a bola o maior tempo possível, gerando deslocamentos no sistema defensivo palmeirense. Porém, como tem acontecido repetidamente, desperdiçou chances principalmente com Alan Patrick, que errou duas vezes.

A partir dos 30 do primeiro tempo, o Palmeiras passou a construir mais. As arrancadas de Endrick e a boa participação de jogadores de meio, como Zé Rafael e Richard Ríos, geraram desequilíbrio no setor defensivo do Inter. Quando chegou ao ataque, o Alviverde foi mais eficiente, abrindo o placar ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Inter não teve concentração suficiente e o Palmeiras aproveitou. Endrick teve sua ótima atuação premiada por uma bola que Veiga roubou de Johnny e tocou para o jovem encaminhar a conquista dos três pontos, que conferiu a liderança ao time de Abel Ferreira. Então o Inter, desestabilizado, não teve força para reverter o placar e ainda levou o terceiro nos minutos finais.

Gols e melhores momentos

Fura, Alan Patrick! Aos 13 minutos do primeiro tempo, Enner Valencia cruzou e Alan Patrick ficou cara a cara com Weverton, mas errou em bola.

Na trave! Aos 19 minutos do primeiro tempo, Endrick chutou forte de fora da área e carimbou a trave de Rochet.

Pega, Weverton! Alan Patrick ficou cara a cara com o goleiro do Palmeiras e chutou, mas Weverton defendeu.

Weverton de novo! Dois minutos depois, Enner Valencia pegou de primeira e obrigou o goleiro a outra defesa difícil.

Rochet! Endrick enfiou para Breno Lopes, que bateu cruzado, mas Rochet salvou, aos 34 minutos do primeiro tempo.

1 a 0 Palmeiras! Zé Rafael chutou de primeira após rebatida da zaga, a bola desviou na defesa e enganou Rochet.

Weverton de novo! Aos 11 minutos do segundo tempo, Enner Valencia bateu muito forte, mas no meio do gol, e Weverton colocou para escanteio.

2 a 0 Palmeiras! Johnny errou uma saída de bola, Veiga roubou e tocou para Endrick que bateu colocado fazendo o segundo.

3 a 0 Palmeiras! Rony recebeu cruzamento de Vanderlan e só rolou para a rede.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 INTERNACIONAL

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 11/11/2023 (Sábado), às 21h (De Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (Fifa/MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Cartões amarelos: Aránguiz, Alan Patrick e Dalbert (INT); Murilo (PAL)

Gols: Zé Rafael, do Palmeiras, aos 38 minutos do primeiro tempo; Endrick, do Palmeiras, aos 13 minutos do segundo tempo; Rony, do Palmeiras, aos 42 minutos do segundo tempo.

Palmeiras: Weverton; Luan (Naves), Marcos Rocha e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga (Artur) e Piquerez; Breno Lopes (Rony) e Endrick (Vanderlan). Técnico: Abel Ferreira.

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Igor Gomes e Dalbert (Nico Hernández); Johnny (De Pena), Aránguiz (Rômulo), Mauricio (Pedro Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.