Endrick exalta Messi após classificação para final da Copa do Mundo

"Messi é absurdo, cara! Olha isso!", escreveu Endrick em sua conta no Twitter. A frase foi acompanhada por um emoji de extraterrestre, uma das alcunhas do camisa 30 do PSG.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Argentina enfrentou a Croácia nesta terça-feira (13) pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar e mostrou força, vencendo por 3 a 0 e garantindo vaga na final.

