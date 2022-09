Empurrado pela torcida, Verstappen faz a pole em festa laranja na Holanda

São Paulo/SP - O holandês Max Verstappen contou com o apoio da torcida e conseguiu o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (3), no circuito de Park Zandvoort, na Holanda. Com uma volta de 1m10s342, o atual campeão da Fórmula 1 vai largar na primeira posição do grid na corrida, programada para as 10h (de Brasília) deste domingo (4). O grid terá ainda os ferraristas Charles Leclerc (em segundo) e Carlo Sainz (terceiro).

Depois deles, largarão Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russel, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

O treino classificatório foi marcado pela festa da torcida holandesa e por incidentes na pista, como o arremesso de sinalizadores e até a presença de pombos, que levaram preocupação aos pilotos. Ao final, levou a melhor o holandês Verstappen, atual campeão e favorito para conquistar o bicampeonato.

O bom momento do atual campeão Max Vestappen tem empolgado a torcida holandesa, que lotou o circuito de Park Zandvoort. De acordo com a repórter da Band Mariana Becker, os holandeses estão reunidos nas cidades da região desde segunda-feira, o que a levou a caracterizar a festa como uma "rave" laranja.

A empolgação passou um pouco do limite quando um torcedor aparentemente atirou um sinalizador de fumaça laranja na pista, o que provocou uma bandeira vermelha a paralisou por cinco minutos o treino. A administração da prova avisou que quem acendesse outro sinalizador seria expulso.

GP da Holanda de Fórmula 1

Local: Circuito de Park Zandvoort

Data e horário: 04/09, às 10h (de Brasília)

Transmissão: Bandeirantes