Empresário americano assina pré-contrato para comprar SAF do Botafogo

O empresário americano John Textor e o Botafogo assinaram nesta sexta-feira (24), um pré-contrato para venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube alvinegro. ​​"O Botafogo informa o recebimento e a devolutiva de uma oferta não vinculante da Eagle Holding, fundo americano liderado por John Textor e com investimentos em clubes pelo mundo, visando a constituição de uma nova estrutura societária através de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Foi aceita a contraproposta apresentada pelo Clube e, como próximos passos, serão realizados os trâmites jurídicos e legais necessários antes da formalização da nova parceria", disse o clube em nota. John Textor deve fazer um empréstimo-ponte para viabilizar a operação do Botafogo no primeiro semestre de 2022. A expectativa dos executivos que tocam a negociação é que o processo de compra possa ser concluído até metade de janeiro. "É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial", disse o Presidente do clube, Durcesio Mello.

