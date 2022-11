Empate mantém Holanda e Equador igualados na liderança do Grupo A

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Holanda e Equador empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), no Khalifa International Stadium. O resultado em Doha manteve as equipes igualadas na liderança do Grupo A da Copa do Mundo e encerrou matematicamente as chances de o Qatar avançar às oitavas de final.

Cada uma das seleções que divide a primeira posição tem quatro pontos. O Senegal aparece na terceira colocação, com três. Os anfitriões, que perderam suas duas partidas, ainda não pontuaram na competição.

A definição da chave ocorrerá na próxima terça-feira (29). A Holanda enfrenta o eliminado Qatar para confirmar sua passagem ao mata-mata. O Equador encara o Senegal com a vantagem do empate para se manter à frente do adversário e obter a classificação.

O embate entre holandeses e equatorianos foi equilibrado. A equipe laranja saiu na frente logo aos seis minutos, quando Gapko acertou um bom chute de fora da área, mas não conseguiu controlar o jogo.

A formação sul-americana chegou a comemorar o empate no final do primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento. No início da segunda etapa, aos quatro minutos, Valencia aproveitou rebote e, enfim, pôde celebrar.

Valencia, assim, assumiu a liderança na tábua de artilheiros do Mundial. O atacante de 33 anos havia marcado os dois gols na vitória sobre o Qatar e agora acumula seis bolas na rede em cinco partidas de Copa.

*

EQUADOR

Galíndez; Porozo, Félix Torres e Hincapié; Preciado, Méndez, Caicedo e Estupiñán; Plata (Romario Ibarra), Estrada (Jeremy Sarmiento) e Valencia (Kevin Rodríguez). T.: Gustavo Julio Alfaro;

HOLANDA

Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké e Blind; Koopmeiners (Marten de Roon), De Jong e Klaassen (Steven Berghuis); Bergwijn (Memphis Depay) e Gakpo (Wout Weghorst). T.: Louis van Gaal.

Estádio: Khalifa, em Doha (Qatar)

Horário: Às 13h (de Brasília) desta sexta-feira (25)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Auxiliares: Mokrane Gourari (Argélia) e Abdelhak Etchiali (Argélia)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

Gols: Cody Gakpo, aos 5' do 1° T (Holanda). Enner Valencia, aos 4' do 2° T (Equador).

Cartões amarelos: Jhegson Sebastian Méndez (Equador)