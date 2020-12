Empate entre Santos e Palmeiras decepciona as duas equipes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras tinha no jogo contra o Santos neste sábado (5), na Vila Belmiro, a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Para o Santos, era a oportunidade de pela primeira vez vencer um clássico na temporada.

O empate em 2 a 2 frustrou os dois times. Com 38 pontos, o Palmeiras está a seis do São Paulo, primeiro colocado que enfrenta o Sport neste domingo (6).

O resultado significa que o Santos, na 5ª posição com os mesmos 38 pontos do time alviverde (mas com um jogo a mais) não venceu nenhuma vez seus principais rivais do estado em 2020. Em sete partidas contra Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, foram quatro empates e três derrotas.

Os visitantes dificultaram a saída de jogo e complicaram os planos do adversário nos primeiros minutos. O Santos começou a errar passes. Viña era opção de perigo pela lateral do Palmeiras e a única alternativa da equipe de Cuca era tentar passes longos, que nunca resultaram em nada importante.

Apesar do domínio, o time alviverde não criou grandes oportunidades. John não fez nenhuma defesa difícil. A melhor chance foi de Willian, que tocou por cima na saída do goleiro. Quando isso aconteceu, o Santos já havia mudado o cenário do confronto.

A partir do momento em que a bola começou a encontrar Marinho pelo lado direito do ataque, a equié alvinegra tomou conta. O domínio, porém, não foi de chances trabalhadas sim, de arremates de longe ou em cobranças de escanteio. Soteldo chutou por cima. Marinho quase fez um gol olímpico surpreendendo a Weverton.

Quando conseguiu entrar na área, o Santos abriu o placar em uma troca de passes entre Marinho, Kaio Jorge e a finalização de Diego Pituca para o gol.

O intervalo, em vez dos 15 minutos habituais, teve 27. Os refletores da Vila Belmiro se apagaram e com a luz natural escassa às 18 horas e o tempo nublado na Baixada Santista, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza considerou impossível recomeçar o jogo.

O Santos iniciou o segundo tempo e criou duas oportunidades nos primeiros três minutos, com chute de fora da área de Marinho e cabeçada de Lucas Veríssimo após jogada de Soteldo pela ponta esquerda.

O Palmeiras contou com ajuda do rival para entrar novamente no clássico e isso aconteceu aos 7, quando Lucas Veríssimo desviou com o braço cobrança de escanteio. A arbitragem marcou pênalti após olhar o lance no vídeo. Raphael Veiga converteu.

Foi o momento em que poderia ter mudado tudo. Aos 17, o Palmeiras já estava em vantagem graças ao oportunismo de Willian, que escapou da marcação de Lucas Braga e aproveitou desvio de cabeça de Zé Raphael para virar o placar. A placa já estava levantada para a entrada de Gabriel Silva no lugar do artilheiro. Ele saiu dois minutos depois.

Marinho não permitiu a vantagem palmeirense por muito tempo. Na primeira vez em que recebeu a bola dentro da área em condição de finalizar, o atacante empatou com chute cruzado aos 25. Com 14 gols, ele está a um e Thiago Galhardo, principal artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Antes do fim, Zé Rafael recebeu cartão vermelho por causa de solada na canela de Felipe Jonatan.

Os dois times agora se preocupam com as quartas de final da Libertadores. Na quarta-feira (9), o Santos vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Um dia antes, o Palmeiras viaja ao Paraguai para jogar contra o Libertad.

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison (Vinícius Balieiro), Diego Pituca, Soteldo; Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga (Bruno Marques). T: Cuca

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur, Viña; Emerson Santos, Zé Rafael, Raphael Veiga, Lucas Lima (Breno Lopes); Gabriel Veron, Willian (Gabriel Silva). T: Vitor Castanheira (auxiliar)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Neusa Ines Back (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Soteldo, Diego Pituca e Lucas Veríssimo (Santos); Lucas Lima, Mayke e Emerson Santos (Palmeiras)

Cartão vermelho: Zé Rafael (Palmeiras)

Gols: Diego Pituca, aos 37min do primeiro tempo, e Marinho, aos 26min do segundo tempo (Santos); Raphael Veiga, aos 10min, e Willian, aos 18min do segundo tempo (Palmeiras)