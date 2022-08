Empate com Avaí deixa Corinthians em 2º lugar

Rio de Janeiro/RJ - Avaí e Corinthians ficaram no 1 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste sábado (6), pela 21ª rodada do Brasileirão. A igualdade deixa o Timão em segundo lugar, com 39 pontos. O Leão é o 16º colocado, com 22 pontos.

O Timão foi ao ataque aos sete minutos do primeiro tempo. Róger Guedes recebeu cruzamento e cabeceou por cima do gol. O Avaí respondeu aos 25 minutos, quando William Pottker chutou de primeira e assustou Cássio. O Leão abriu o placar aos 35 minutos. Bissoli, de pênalti, bateu no canto e balançou as redes na Ressacada.

Na etapa final, o Corinthians quase empatou nos primeiros segundos em campo. Yuri Alberto recebeu passe de Róger Guedes na entrada da área e chutou para fora. O Alvinegro do Parque São Jorge conseguiu o empate aos 31 minutos. Balbuena subiu mais que a marcação após cobrança de escanteio de Renato Augusto e mandou para o fundo das redes de Vladimir. A virada do Timão quase aconteceu aos 48 minutos. Renato Augusto chutou da entrada da área e a bola foi por cima do gol do Avaí, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).