Emocionado, técnico Lionel Scaloni diz ter sorte de ganhar a Copa com a Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o filho no colo, o técnico Lionel Scaloni, 44, concedeu entrevista ainda no gramado do estádio Lusail, após a vitória nos pênaltis sobre a França, o que garantiu o tricampeonato mundial à Argentina.

Muito emocionado, com lágrimas nos olhos, ele disse que o momento é de todos da seleção e também da torcida.

"Com os golpes que recebemos hoje, tendo vencido assim... Quero dizer às pessoas para aproveitarem. Todos aqueles que querem jogar pela seleção argentina façam o que esses caras fizeram."

Ele também agradeceu os ensinamentos que teve dos pais, citados por ele como fundamentais para sua carreira.

"Sei que sempre agradecemos à família, mas, no meu caso, se meu pai estiver me vendo, e minha mãe também, quero que saibam que eles me fizeram entender que eu não podia nunca desistir. E é importante as pessoas entenderem que não sou só eu, é todo o grupo. Mas eu tive sorte de estar aqui. É uma alegria muito grande", comentou o comandante.

A seleção argentina é o primeiro trabalho de Scaloni como treinador principal. Ele era auxiliar técnico de Jorge Sampaoli no Sevilla-ESP (2016-2017) e na própria seleção argentina (2017-2018). Quando Sampaoli deixou o comando do grupo, após o fiasco da Copa da Rússia-2018, foi escalado como interino.

No entanto, com o passar do tempo, ele ganhou a confiança dos jogadores e também da Federação Argentina. O título da Copa América de 2021, superando o Brasil na final no estádio do Maracanã, foi o ponto de confirmação do comandante e também de união do grupo, que se fechou até chegar à conquista da Copa do Mundo do Qatar.