Embalado por goleada na Copa do Brasil, Botafogo encara o Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Bangu neste sábado (13), às 21h05, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O time alvinegro chega à partida embalado pelo bom desempenho na Copa do Brasil na quarta-feira passada (10), quando goleou o Moto Club, no Maranhão, por 5 a 0.

Além da estreia vitoriosa no torneio nacional, o Botafogo está motivado pelo bom início de temporada 2021. Para um time recém-rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e que perdeu jogadores importantes, os resultados estão sendo satisfatórios. Nas duas primeiras rodadas do Estadual, o Alvinegro somou quatro pontos e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Resende.

O Botafogo começa a rodada na terceira colocação com o mesmo número de pontos de Boavista e Volta Redonda e está atrás apenas de Portuguesa-RJ e Flamengo, ambos com 100% de aproveitamento em dois jogos.

E para manter o bom momento, a tendência é que o técnico Marcelo Chamusca use a mesma formação que goleou o Moto Club. No entanto, pode ter o retorno do lateral esquerdo Hugo, que não atuou em São Luís por causa de dores musculares.

Em meio à boa fase, o Botafogo continua remodelando seu elenco para a temporada 2021. Nesta sexta (12), o clube anunciou o retorno do zagueiro Joel Carli, que havia deixado o Glorioso no meio de 2020. Em compensação, confirmou a transferência do volante Caio Alexandre para o Vancouver Whitecaps, do Canadá.

BANGU

Paulo Henrique; Digão, Gabriel, Fandinho, Dionatan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Miller, Alessandro, Edmundo; Jean Carlos. T.: Marcelo Marelli

BOTAFOGO

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo (Sousa); Luiz Otávio, Pedro Castro, Marcinho; Warley, Matheus Babi, Ronald. T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h05 deste sábado

Juiz: João Ennio Sobral