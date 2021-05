Embalado, Fluminense encara a Portuguesa-RJ em semi do Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta a Portuguesa-RJ neste domingo (2), às 16, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela semifinal do Campeonato Carioca. O time tricolor está embalado por uma sequência de resultados positivos e um bom desempenho na Copa Libertadores da América.

Dono da segunda melhor campanha do Estadual -atrás apenas do Flamengo-, o Fluminense terá a possibilidade de decidir a vaga à final em casa. A partida do Maracanã acontece no dia 9 de maio.

Para essa primeira etapa, o Fluminense vive um bom momento. O Tricolor não perde há sete jogos -cinco vitórias e dois empates- e vem de uma vitória sobre o Independiente Santa Fé, na Colômbia, pela Libertadores, nesta quarta-feira (28). O resultado o colocou na liderança do Grupo D ao lado do River Plate.

Mas por ter a Libertadores como prioridade, existe a possibilidade de o Fluminense entrar em campo na semifinal do Estadual com uma formação mesclada entre titulares e reservas. Isso porque na próxima quinta (6), o Tricolor voltará à Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla.

Com isso, jogadores importantes como o meio-campista Nenê e o centroavante Fred devem ser preservados. A escalação para encarar a Portuguesa-RJ, porém, só será divulgada pelo técnico Roger Machado momentos antes da partida.

PORTUGUESA-RJ

Negueti; Watson, Pedro, Guerra, Wellington Cezar; Luis Gustavo, Mauro Silva, Cafu, Romarinho; Chay, Jhulliam. T.: Felipe Surian

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino (Manoel), Lucas Claro (Matheus Ferraz), Egídio; Martinelli (Yago), Wellington, Nenê (Ganso); Kayky, Fred (Abel Hernándes), Bobadilla (John Kennedy). T.: Roger Machado

Estádio: Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (Rio de Janeiro)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Alexandre Tavares de Jesus