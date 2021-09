Embalado, Corinthians pode ter estreia de Róger Guedes contra o Juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Róger Guedes poderá fazer sua estreia com a camisa do Corinthians nesta terça-feira (7). O atacante foi relacionado para a partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, às 21h30, na Neo Química Arena.

O novo jogador do Corinthians está entre os atletas relacionados pelo técnico Sylvinho e vai usar a camisa de número 123 do Timão. A preferência de Róger Guedes era pelo número 23, que hoje é utilizada por Fagner. Por isso, o atacante colocou um dígito a mais na escolha da nova numeração.

Diferente de Guedes, Willian, também contratado recentemente, ainda não reúne as condições físicas ideais e ficará de fora da partida.

O desfalque do Corinthians para a partida é o atacante Adson, contundido. Por isso, abriu uma brecha no setor para a estreia do reforço logo como titular. Caso comece no banco de reservas, a vaga entre os 11 iniciais será de Luan.

Outra dúvida do técnico Sylvinho está no meio-campo. Renato Augusto pode começar o jogo como titular e mandar o jovem Roni para a reserva.

Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Corinthians quer embalar ainda mais na tabela. No momento, o Timão tem 27 pontos e sustenta o sexto lugar. Se ganhar mais uma, vai se aproximar do G-4, que é fechado pelo RB Bragantino, com 32 pontos.

Do outro lado, o Juventude também vive bom momento. O time gaúcho não perde há quatro jogos e ocupa o 14º lugar, com 22 pontos. O meia-atacante Wescley continua como desfalque do time de Marquinhos Santos.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Roni (Renato Augusto); Gustavo Mosquito, Jô, Róger Guedes (Luan). T.: Sylvinho

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus; Dawhan, Guilherme Castilho, Chico (Wagner); Capixaba, Ricardo Bueno, Paulinho Bóia. T.: Marquinhos Santos

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (7)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Globo e Premiere